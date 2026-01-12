Cristiano Ronaldo siempre es decisivo en los metros finales de la cancha. Esta vez, el astro portugués apareció para marcar el 1-0 de Al Nassr vs. Al Hilal en el clásico de la Saudí Pro League. La jugada ocurrió a los 42′, cuando un balón largo llegó al área de Al Hilal. Allí, Kingsley Coman gana un balón aéreo y el rebote le queda al ‘Bicho’, quien se perfiló para sacar un remate frente al arquero y anotar el gol 959 de su carrera. Poco a poco, CR7 se va acercando a la meta de 1000 goles, una marca que nadie ha conseguido en la era profesional del fútbol. Pese a ello, Al Nassr no atraviesa su mejor momento en la liga árabe.

