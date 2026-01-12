Cristiano Ronaldo apareció a los 42′ para darle el 1-0 al Al Nassr vs. Al Hilal, en el clásico de la Saudí Pro League.
siempre es decisivo en los metros finales de la cancha. Esta vez, el astro portugués apareció para marcar el 1-0 de vs. Al Hilal en el clásico de la Saudí Pro League. La jugada ocurrió a los 42′, cuando un balón largo llegó al área de Al Hilal. Allí, Kingsley Coman gana un balón aéreo y el rebote le queda al ‘Bicho’, quien se perfiló para sacar un remate frente al arquero y anotar el gol 959 de su carrera. Poco a poco, CR7 se va acercando a la meta de 1000 goles, una marca que nadie ha conseguido en la era profesional del fútbol. Pese a ello, Al Nassr no atraviesa su mejor momento en la liga árabe.

