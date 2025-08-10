Cristiano Ronaldo continúa en racha en la pretemporada del Al Nassr. Este domingo 10 de agosto, el equipo del ‘Comandante’ enfrentó a Almería en el Estadio de los Juegos Mediterráneos. Al Nassr comenzó partido recibiendo un gol por parte del equipo español, sin embargo, con un doblete de Cristiano Ronaldo, lograron darle vuelta al marcador. La primera anotación del ‘Bicho’ fue tras una gran jugada colectiva comenzada por el propio delantero, que finalizó con una gran definición cuando quedó cara a cara con el arquero. El segundo gol fue de penal.

⚽ | From build-up to brilliance 🤩

Cristiano Ronaldo applies the perfect finish 🐐#AlNassrAlmeria

pic.twitter.com/WFlCjN1WeQ — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 10, 2025

His Iconic celebration 🐐

Again, in Spain 🤩

pic.twitter.com/QXpvG1GKpL — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) August 10, 2025