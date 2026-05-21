Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

¡Locura total! Doblete de Cristiano Ronaldo para darle el título de Saudí Pro League a Al Nassr | VIDEO
¡Locura total! Doblete de Cristiano Ronaldo para darle el título de Saudí Pro League a Al Nassr | VIDEO
Por Redacción EC

Cristiano Ronaldo alcanzó los 973 goles en su carrera profesional tras marcar un doblete en el 4-1 de Al Nassr vs Damac, por la última fecha de la Saudí Pro League.

Primero, el portugués apareció a los 62′ para anotar de tiro libre y extender la ventaja de su equipo 3-1 sobre el rival. Con un remate desde el lado del campo, el ‘Bicho’ cruzó el balón e ingresó al palo más lejano del arquero rival.

Pero eso no fue todo. A los 80′, ‘CR7′ recibió un pase en el área de su compañero y metió un derechazo potente para firmar el 4-1 y desatar la locura en el Alawwal Park.

Esa victoria le permitió asegurar la victoria a Al Nassr y quedarse con el título de campeón de la Saudí Pro League después de siete años.

Primer gol de Cristiano Ronaldo

Segundo gol de Cristiano Ronaldo

SOBRE EL AUTOR
La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo
Icono Email
buenas.practicas@comercio.com.pe

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.