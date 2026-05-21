¡Locura total! Doblete de Cristiano Ronaldo para darle el título de Saudí Pro League a Al Nassr | VIDEO

Cristiano Ronaldo alcanzó los 973 goles en su carrera profesional tras marcar un doblete en el 4-1 de Al Nassr vs Damac, por la última fecha de la Saudí Pro League.

Primero, el portugués apareció a los 62′ para anotar de tiro libre y extender la ventaja de su equipo 3-1 sobre el rival. Con un remate desde el lado del campo, el ‘Bicho’ cruzó el balón e ingresó al palo más lejano del arquero rival.

Pero eso no fue todo. A los 80′, ‘CR7′ recibió un pase en el área de su compañero y metió un derechazo potente para firmar el 4-1 y desatar la locura en el Alawwal Park.

Esa victoria le permitió asegurar la victoria a Al Nassr y quedarse con el título de campeón de la Saudí Pro League después de siete años.

Primer gol de Cristiano Ronaldo

من ركلة حرة ⚽️

كريستيانو رونالدو يوسّع النتيجة لصالح النصر 🐐🟡



قصة هدف النصر الثالث كاملة 🎥#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/wkiQBok6VF — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026

Segundo gol de Cristiano Ronaldo

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