Cristiano Ronaldo quiere seguir haciendo historia en el fútbol. El portugués está cada vez más cerca de las 1000 anotaciones tras marcar una vez más con el Al Nassr de Arabia Saudita. Esta vez fue en la victoria 3-1 ante Neom SC por la liga doméstica.

Los goles de Cristiano Ronaldo también sirven para que el Al Nassr se mantenga líder absoluto en su liga con 24 puntos en ocho partidos disputados, seguido por Al Taawon (21 pts.) y Al Hilal (20 pts.).

Al 63’, Félix provocó un penal que Cristiano Ronaldo transformó en gol con un disparo potente al ángulo, alcanzando 953 tantos en su camino hacia los mil goles oficiales. Es decir, le faltan solo 43 anotaciones para lograrlo.

Mira el gol de Cristiano Ronaldo HOY con Al Nassr:

Gabriel y Joao Felix también anotaron para el triunfo definitivo del elenco dirigido por Jorge Jesús y comandado en ataque por Cristiano.

Se viene un parón por fecha FIFA, por lo que Cristiano volverá a la acción hasta el jueves 13 de noviembre, cuando su selección se enfrente a Irlanda como visitante, y luego reciba a Armenia el domingo 16.

