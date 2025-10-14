Cristiano Ronaldo no tiene límites y lo acaba de demostrar en el Portugal vs. Hungría, por las Eliminatorias UEFA. El astro portugués alcanzó los 948 goles y además superó al guatemalteco Carlos Ruíz como máximo artillero histórico de las clasificatorias al Mundial con 41 tantos.

Como era de esperarse, Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador. Primero a los 22′, cuando apareció por el centro del área para marcar el empate parcial 1-1 de Portugal, tras pase de Semedo.

Posteriormente, volvió a dejar su huella en el marcador. A los 45+3′, Cristiano aprovechó un gran centro de Nuno Mendes para definir en primera dentro del área y colocar el 2-1 a favor de Portugal.

Así, Cristiano sumó 948 goles y da un paso más hacia su meta de los 1000 tantos en su carrera.

Primer gol de Cristiano Ronaldo

¡LO EMPATÓ CR7! Cristiano Ronaldo marcó el 1-1 contra Hungría y quiere llevar a Portugal al Mundial.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rNP10Loina — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

Segundo gol de Cristiano Ronaldo

¡CRISTIANO RONALDO Y UN GOL QUE LO LLEVA AL MUNDIAL! ¡DOBLETE DE CR7 PARA EL 2-1 DE PORTUGAL!



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5XAAPuIBu5 — SportsCenter (@SC_ESPN) October 14, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.