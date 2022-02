Cruz Azul busca un nuevo triunfo en el Torneo Clausura 2022 de la Liga MX para mantenerse entre los primeros lugares de la clasificación. El partido ante Santos Laguna es complicado y la ‘Máquina’ empezó perdiendo, pero apareció Ignacio Rivero en el segundo tiempo, decretando la paridad en el marcador.

A los 21 minutos, la ‘Máquina’ había tenido la ocasión de equiparar el encuentro, aunque Uriel Antuna no pudo aprovechar un penal. Sin embargo, el ánimo del equipo no descayó y no bajaron los brazos en los minutos restantes, lo que se reflejó en el gran número de llegadas a la portería de Carlos Acevedo.

El problema fue que Cruz Azul no tenía precisión para finalizar, hasta que Ignacio Rivero tuvo su oportunidad dentro del área de Cruz Azul (64′). Por la banda derecha, el paraguayo Ángel Romero (ingresó a los 56′) desbordó y ganó la línea de fondo, sacando un centro perfecto dirigido al punto penal.

Ahí esperaba ‘Nacho’, quien se elevó y conectó de cabeza con mucha potencia, venciendo la resistencia de Carlos Acevedo. De inmediato, los ‘Cementeros’ empezaron a celebrar con euforia, en compañía de los hinchas que llegaron a las tribunas del Estadio Azteca. La posibilidad de remontar no es imposible.

De consumarse el empate, Cruz Azul se mantendrá en el cuarto lugar de la Liga MX, sumando 14 puntos y quedando a tres de Puebla, que lidera la clasificación actualmente. Por su parte, Santos Laguna seguirá sin ganar y en el último lugar (18°), con solo tres unidades.