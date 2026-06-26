Ousmane Dembélé firma una actuación histórica al marcar un hat-trick en apenas 32 minutos durante el duelo entre Francia y Noruega. El extremo abre el marcador, amplía la ventaja con un segundo tanto y concreta su triplete al minuto 31 con un impecable zurdazo cruzado tras enganchar hacia adentro, dejando sin opciones al arquero rival. Con esta exhibición, Francia se impone 3-1 en el Gillette Stadium de Boston. Además, el atacante alcanza los cuatro goles en el torneo y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen.
Ousmane Dembélé firma una actuación histórica al marcar un hat-trick en apenas 32 minutos durante el duelo entre Francia y Noruega. El extremo abre el marcador, amplía la ventaja con un segundo tanto y concreta su triplete al minuto 31 con un impecable zurdazo cruzado tras enganchar hacia adentro, dejando sin opciones al arquero rival. Con esta exhibición, Francia se impone 3-1 en el Gillette Stadium de Boston. Además, el atacante alcanza los cuatro goles en el torneo y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen.
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