Ousmane Dembélé firma una actuación histórica al marcar un hat-trick en apenas 32 minutos durante el duelo entre Francia y Noruega. El extremo abre el marcador, amplía la ventaja con un segundo tanto y concreta su triplete al minuto 31 con un impecable zurdazo cruzado tras enganchar hacia adentro, dejando sin opciones al arquero rival. Con esta exhibición, Francia se impone 3-1 en el Gillette Stadium de Boston. Además, el atacante alcanza los cuatro goles en el torneo y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen.

Ousmane Dembélé firma una actuación histórica al marcar un hat-trick en apenas 32 minutos durante el duelo entre Francia y Noruega. El extremo abre el marcador, amplía la ventaja con un segundo tanto y concreta su triplete al minuto 31 con un impecable zurdazo cruzado tras enganchar hacia adentro, dejando sin opciones al arquero rival. Con esta exhibición, Francia se impone 3-1 en el Gillette Stadium de Boston. Además, el atacante alcanza los cuatro goles en el torneo y se mete de lleno en la pelea por la Bota de Oro, consolidándose como una de las grandes figuras del certamen. ENCENDIDO NO, ¡¡LO QUE LE SIGUE!! Dembélé hizo parecer fácil lo difícil y marcó su HAT TRICK para el 3-1 de Francia sobre Noruega. 3 GOLES EN 32 MINUTOS, LOCURA TOTAL.



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