¡Sorpresa en Miami! Cabo Verde empató. Foto: @DSports
¡Sorpresa en Miami! Cabo Verde empató. Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cabo Verde le puso suspenso a la eliminatoria. La selección africana empató 1-1 ante Argentina a los 58 minutos de juego y cambió por completo el panorama de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que parecía encaminado para la Albiceleste.

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