Cabo Verde le puso suspenso a la eliminatoria. La selección africana empató 1-1 ante Argentina a los 58 minutos de juego y cambió por completo el panorama de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que parecía encaminado para la Albiceleste.

El gol caboverdiano llegó en el momento menos esperado. Después de resistir los ataques argentinos y soportar varios tramos de dominio del equipo de Lionel Scaloni, el conjunto africano encontró el premio a su paciencia y silenció el Hard Rock Stadium.

Cabo Verde le empata a Argentina y enciende el partido. Foto: @DSports

Durante gran parte del encuentro, Argentina manejó la posesión y generó las ocasiones más claras, incluso con oportunidades para ampliar la ventaja conseguida previamente por Lionel Messi.

Sin embargo, Cabo Verde apostó por la paciencia y el orden defensivo. El combinado africano logró “dormir” el partido, bajó el ritmo de juego y esperó el momento adecuado para lanzar su ataque.

La estrategia dio resultado. En una de sus mejores acciones ofensivas, encontró el empate y reabrió una serie que parecía bajo control de la Albiceleste.

SORPRESA PARA LA SELECCIÓN: EMPATÓ CABO VERDE



El seleccionado africano toqueteó bien con la pelota y puso el 1-1 para golpear a la Argentina en los 16avos de final. pic.twitter.com/aCYf8v7Yah — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

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