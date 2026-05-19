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¡Lo sufre Guardiola! Gol de Kroupi contra Manchester City le da el título al Arsenal | VIDEO
¡Lo sufre Guardiola! Gol de Kroupi contra Manchester City le da el título al Arsenal | VIDEO
Por Redacción EC

Manchester City sufrió un duro golpe en el partido contra Bournemotuh, por la fecha 37 de la Premier League. A los 38′, Eli Kroupi apareció para marcar el 1-0 a favor de los locales y poner todo cuesta arriba para los ‘citizens’, que necesitan una victoria para llegar a la última fecha con opciones de salir campeón del torneo inglés. Por el momento, Arsenal es el que celebra, pues la derrota del equipo de Pep Guardiola les permitirá coronarse con el título del certamen.

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