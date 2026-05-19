Manchester City sufrió un duro golpe en el partido contra Bournemotuh, por la fecha 37 de la Premier League. A los 38′, Eli Kroupi apareció para marcar el 1-0 a favor de los locales y poner todo cuesta arriba para los ‘citizens’, que necesitan una victoria para llegar a la última fecha con opciones de salir campeón del torneo inglés. Por el momento, Arsenal es el que celebra, pues la derrota del equipo de Pep Guardiola les permitirá coronarse con el título del certamen.

Manchester City sufrió un duro golpe en el partido contra Bournemotuh, por la fecha 37 de la Premier League. A los 38′, Eli Kroupi apareció para marcar el 1-0 a favor de los locales y poner todo cuesta arriba para los ‘citizens’, que necesitan una victoria para llegar a la última fecha con opciones de salir campeón del torneo inglés. Por el momento, Arsenal es el que celebra, pues la derrota del equipo de Pep Guardiola les permitirá coronarse con el título del certamen. ¡¡GOLAZO DEL BOURNEMOUTH Y LO FESTEJA EL ARSENAL!! HERMOSA DEFINICIÓN A COLOCAR DE JUNIOR KROUPI PARA EL 1-0 ANTE MANCHESTER CITY.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zWXO6vQCLy — SportsCenter (@SC_ESPN) May 19, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru