Egipto golpeó primero en su debut en el Mundial 2026 con una auténtica joya de Emam Ashour. El mediocampista fue protagonista al minuto 19, cuando sacó un potente remate desde fuera del área para poner el 1-0 frente a Bélgica en el Estadio Seattle.

¡GOLAZO DE EGIPTO QUE SORPRENDE A BÉLGICA!



Emam Ashour le rompió el arco a Courtois con un zapatazo para el 1-0 parcial.



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La jugada se gestó por el sector izquierdo, donde Ashour recibió el balón, se perfiló hacia el centro y, sin dudarlo, ejecutó un disparo de pierna derecha que tomó por sorpresa a toda la defensa rival.

El balón viajó con potencia y precisión, superando la estirada de Thibaut Courtois, quien no pudo reaccionar a tiempo ante la calidad del remate. El tanto desató la celebración del conjunto africano, que encontró premio a su propuesta ofensiva.

Con este gol, Egipto dio el primer golpe en el partido y dejó en evidencia que no sería un rival sencillo para Bélgica, en un duelo clave por la primera jornada del Grupo G.