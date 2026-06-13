Resumen

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Embolo marcó el 1-0 de Suiza contra Qatar por el Mundial 2026 | VIDEO. (Foto: Agencias)
Embolo marcó el 1-0 de Suiza contra Qatar por el Mundial 2026 | VIDEO. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Suiza encontró la ventaja temprano en su debut mundialista. A los 17 minutos, Breel Embolo transformó en gol un penal y puso el 1-0 parcial frente a Qatar por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. La acción estuvo marcada por la polémica, ya que en la jugada previa a la infracción se observó una aparente posición adelantada de un futbolista suizo que no fue advertida ni por el árbitro principal ni por el VAR.

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