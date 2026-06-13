Suiza encontró la ventaja temprano en su debut mundialista. A los 17 minutos, Breel Embolo transformó en gol un penal y puso el 1-0 parcial frente a Qatar por la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026. La acción estuvo marcada por la polémica, ya que en la jugada previa a la infracción se observó una aparente posición adelantada de un futbolista suizo que no fue advertida ni por el árbitro principal ni por el VAR.

El atacante del Stade Rennes FC no desaprovechó la oportunidad desde los doce pasos y definió con seguridad para abrir el marcador en un encuentro que hasta entonces había mostrado a una selección suiza dominante en la posesión y en las llegadas al área rival. La sanción del penal llegó tras una revisión arbitral por una falta sobre un jugador helvético dentro del área catarí.

Con este resultado parcial, Suiza se coloca en el primer lugar del Grupo B con tres puntos y confirma el favoritismo con el que llegó a la Copa del Mundo. Detrás aparecen Canadá y Bosnia-Herzegovina, que igualaron 1-1 en el otro encuentro de la serie, mientras que Qatar queda momentáneamente en el último puesto sin unidades.