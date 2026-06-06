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¡Asistencia de Raphinha! Golazo de Endrick para el 2-1 de Brasil vs Egipto en amistoso | VIDEO
¡Asistencia de Raphinha! Golazo de Endrick para el 2-1 de Brasil vs Egipto en amistoso | VIDEO
Por Redacción EC

Brasil volvió a ponerse en ventaja ante Egipto en el partido amistoso entre ambas selecciones previo al Mundial 2026. A los 52′, la presión alta de la ‘Canarinha’ sirvió para recuperar el balón en campo contrario y encontrar la vía del gol. Raphinha llegó al fondo de la línea y sacó el pase al área para Endrick, quien definió sin problemas y marcó el 2-1 para los brasileños. Así, el equipo de Carlo Ancelotti va encontrando su mejor juego y buscará ser candidato a ganar la Copa del Mundo.

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