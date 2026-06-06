¡Asistencia de Raphinha! Golazo de Endrick para el 2-1 de Brasil vs Egipto en amistoso | VIDEO

Brasil volvió a ponerse en ventaja ante Egipto en el partido amistoso entre ambas selecciones previo al Mundial 2026. A los 52′, la presión alta de la ‘Canarinha’ sirvió para recuperar el balón en campo contrario y encontrar la vía del gol. Raphinha llegó al fondo de la línea y sacó el pase al área para Endrick, quien definió sin problemas y marcó el 2-1 para los brasileños. Así, el equipo de Carlo Ancelotti va encontrando su mejor juego y buscará ser candidato a ganar la Copa del Mundo.

Brasil volvió a ponerse en ventaja ante Egipto en el partido amistoso entre ambas selecciones previo al Mundial 2026. A los 52′, la presión alta de la ‘Canarinha’ sirvió para recuperar el balón en campo contrario y encontrar la vía del gol. Raphinha llegó al fondo de la línea y sacó el pase al área para Endrick, quien definió sin problemas y marcó el 2-1 para los brasileños. Así, el equipo de Carlo Ancelotti va encontrando su mejor juego y buscará ser candidato a ganar la Copa del Mundo. RECUPERACIÓN ALTA, ASISTENCIA DE RAPHINHA Y GOL DE ENDRICK: así llegó el 2-1 de Brasil contra Egipto.



📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vnNjnOiTTj — SportsCenter (@SC_ESPN) June 6, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru