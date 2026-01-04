Cuando parecía que el partido estaba resuelto, apareció Enzo Fernández para salvar al Chelsea vs. Manchester City por la fecha 20 de la Premier League. El argentino marcó a los 90+4′ y puso el 1-1 en el Etihad Stadium, que esperaba el final del compromiso para celebrar la victoria de su equipo. Tras una jugada en ataque de Malo Gusto por derecha, la pelota llegó hasta el segundo palo del arco ‘citizen’, donde Enzo pudo rematar con comodidad y, tras un rebote, darle la paridad a sus colores. Con ello, Chelsea sumó 31 puntos y se ubica en el quinto lugar, mientras que el City es segundo con 42 unidades.

"DAME ENZO, DAME DAME ENZO": GOL AGÓNICO DE FERNÁNDEZ PARA EL 1-1 DE CHELSEA VS. MANCHESTER CITY EN LA #PREMIERxESPN.



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aSowZSsOjP — SportsCenter (@SC_ESPN) January 4, 2026