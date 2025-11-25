Ya es goleada: Chelsea liquidó el partido ante el Barcelona. En el estadio inglés Stamford Bridge, los ‘Blues’ derrotan 3-0 a los catalanes por la quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2025-26. Un autogol de Koundé inició el camino y siguió con el golazo del brasileño Estevao.

A los 27 minutos, tras una gran jugada por la banda derecha, el francés Joules Koundé tuvo la mala suerte de anotar en propia puerta y poner el 1-0 a favor del Chelsea.

Aunque el encuentro es vertiginoso, los ‘Blues’ han sido los que más peligro generaron. De hecho, el árbitro del partido anuló dos goles al argentino Enzo Fernández, pero la tercera fue la vencida y el Chelsea se adelantó.

En el segundo tiempo, el brasileño Estevao, una de las joyas que compró el Chelsea, marcó un golazo para el 2-0 parcial.

¡GOLAZO DE ESTEVAO! DERECHAZO INFERNAL DEL BRASILEÑO PARA EL 2-0 DEL CHELSEA ANTE BARCELONA.



A los 73 minutos, Liam Delap puso el 3-0 con el que prácticamente el cuadro inglés liquidó el partido.

¡EL VAR DIO EL OK Y EL CHELSEA GOLEA AL BARCELONA! ASISTENCIA DE ENZO FERNÁNDEZ PARA QUE DELAP MARQUE EL 3-0 ANTE EL CULÉ.



A los 44 minutos, el uruguayo Ronald Araujo agravó los problemas del Barza tras ver la tarjeta roja en una falta ante el español Cucurella. Ahora los culés tendrán que buscar el empate con 10 hombres.

Con este resultado, Chelsea suma 10 puntos en la tabla de posiciones, mientras que el Barcelona se quedó relegado con siete unidades.