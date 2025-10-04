Chelsea derrotó 2-1 a Liverpool en Stamford Bridge por la fecha 7 de la Premier League 2025/26, el sábado 4 de octubre de 2025. Moises Caicedo abrió el marcador a favor de los blues a los 14 minutos. Sin embargo, Cody Gakpo empataría el encuentro en el segundo tiempo. Y cuando todos pensaban que el partido quedaría empatado, apareció la joya del Chelsea que salió del Palmeiras. Estêvão adelantó a Robertson y tras un buen centro de Cucurella, le dio la victoria a los locales que se alejan de los últimos puestos de la tabla.

¡¡EMPIEZA A ESCRIBIR SU NOMBRE EN LA HISTORIA!! ¡¡ESTEVAO APARECIÓ POR EL SEGUNDO PALO PARA EL 2-1 AGÓNICO DE CHELSEA SOBRE LIVERPOOL!!



