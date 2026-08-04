Por Redacción EC

Felipe Chávez volvió a destacar con la camiseta del Bayern Múnich. El joven mediocampista peruano anotó el primer gol en la victoria 2-1 sobre Jeju SK FC de Corea del Sur, en el partido correspondiente al debut del club alemán en la gira de pretemporada Audi Summer Tour 2026.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.