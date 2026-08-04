Felipe Chávez volvió a destacar con la camiseta del Bayern Múnich. El joven mediocampista peruano anotó el primer gol en la victoria 2-1 sobre Jeju SK FC de Corea del Sur, en el partido correspondiente al debut del club alemán en la gira de pretemporada Audi Summer Tour 2026.

El tanto llegó a los 11 minutos del encuentro, cuando Chávez aprovechó un pase preciso de Guido Della Rovere dentro del área para definir de zurda al palo izquierdo y vencer al portero rival. Sin embargo, la respuesta del equipo local fue inmediata, ya que Lee Changmin igualó el marcador apenas cuatro minutos después.

Antes del descanso, el Bayern volvió a tomar la ventaja gracias al juvenil Bastian Assomo, quien marcó el 2-1 definitivo a los 41 minutos. El equipo dirigido por Vincent Kompany supo sostener el resultado en el segundo tiempo pese a las exigentes condiciones climáticas en el Estadio Mundialista de Jeju, donde se jugó bajo un intenso calor húmedo.

Chávez fue titular y disputó 60 minutos antes de ser sustituido por Arijon Ibrahimović. Con este gol, el volante de 19 años suma su segundo partido consecutivo anotando en la pretemporada, consolidándose como una de las jóvenes promesas a seguir en el conjunto bávaro.