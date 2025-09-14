La colocó y a celebrar: golazo de Fermín para el 1-0 del Barcelona vs. Valencia | VIDEO
Redacción EC
Redacción EC

sacó ventaja sobre Valencia a los 29′ gracias a un gol de Fermín López, en partido correspondiente a la fecha 4 de LaLiga. El equipo de Hansi Flick supo llevar su superioridad al marcador.

La jugada fue rápida, pero letal. La pelota estaba en control del Barcelona, cuando llegó un pase largo hacia Ferrán Torres. El delantero tocó el balón y asistió a Fermín, quien colocó su disparo y anotó el 1-0.

Tras ello, el combinado azulgrana se acomodó en el campo y encontró mejores espacios para llevar peligro. Pese a ello, el primer tiempo terminó con una ventaja mínima para los culés.

