Ferran Torres apareció a los 8′ para colocar el 1-1 del Barcelona vs. Brujas por Champions League.
Redacción EC
Redacción EC

Barcelona lo empató rápido ante Brujas por la fecha 4 de la Champions League. Ferran Torres apareció a los 8′ para anotar el 1-1, tras asistencia de Fermín López, y poner todo en orden en el Estadio Jan Breydel.

