Barcelona lo empató rápido ante Brujas por la fecha 4 de la Champions League. Ferran Torres apareció a los 8′ para anotar el 1-1, tras asistencia de Fermín López, y poner todo en orden en el Estadio Jan Breydel.
DURÓ POCO LA ALEGRÍA DE BRUJAS: asistencia de Fermín López y definición de Ferran Torres, para el 1-1 de Barcelona.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 5, 2025
📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/V2rcrkkpNd
