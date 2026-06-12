Por Redacción EC

Estados Unidos firma un primer tiempo contundente y se impone 3-0 ante Paraguay en el cierre de la primera mitad por el grupo D del Mundial 2026. El equipo norteamericano muestra eficacia ofensiva y aprovecha cada error defensivo de su rival para marcar diferencias desde los primeros minutos.

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