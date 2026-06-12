Estados Unidos firma un primer tiempo contundente y se impone 3-0 ante Paraguay en el cierre de la primera mitad por el grupo D del Mundial 2026. El equipo norteamericano muestra eficacia ofensiva y aprovecha cada error defensivo de su rival para marcar diferencias desde los primeros minutos.

¡¡OTRO GOLPE A LA ILUSIÓN!! Nuevamente gran jugada de Pulisic y GOL de Balogun, para el 2-0 de Estados Unidos ante Paraguay... ¿El festejo? ¡en la cara de Alfaro!



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El marcador se abre temprano, a los 7 minutos, tras una gran jugada individual de Christian Pulisic que termina en un autogol de Damián Bobadilla. Luego, a los 30’, Folarin Balogun amplía la ventaja con un remate cruzado, luego de una asistencia precisa del propio Pulisic. Minutos antes, al delantero ya le habían anulado un gol por fuera de juego, avisando lo que vendría después.

Cuando el primer tiempo se iba, en el minuto 45+4, Balogun vuelve a aparecer y firma su doblete con un potente zurdazo al ángulo, imposible para el arquero. Con este tanto, Estados Unidos se marcha al descanso con una cómoda ventaja y con una actuación sólida que lo perfila como claro dominador del encuentro.