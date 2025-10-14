Panamá y Surinam empataron 1-1 este martes en la cuarta fecha de la clasificatoria final de Concacaf, un resultado que les permite a ambos equipos seguir en cabeza de su grupo en busca de un boleto mundialista.

Los goles del partido, disputado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, los anotaron Ismael Díaz (90+6′) para los locales y Richonell Margaret (21′) para la visita.

Azarías Londoño whips in a perfect cross and Ismael Díaz finishes it off to rescue a crucial point at home in World Cup qualifying! 🇵🇦 pic.twitter.com/jGfytdJUD2 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) October 15, 2025

******************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.