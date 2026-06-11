¡El primero del Mundial 2026! Julián Quiñones pone el 1-0 de México vs Sudáfrica | VIDEO

México se puso en ventaja 1-0 sobre Sudáfrica gracias a un gol de Julián Quiñones. El atacante mexicano apareció a los 9′ para sacar provecho de una buena recuperación en zona peligrosa y definir entre las piernas del arquero sudafricano Ronwen Williams. La jugada fue rápida: empezó con la presión de Álvaro Fidalgo, quien forzó el error del defensor rival. La pelota la recogió Quiñones, quien atacó al espacio y definió ante la salida del portero. Con ello, el combinado azteca lleva su superioridad al marcador y desató la alegría de su gente en el Estadio Azteca, por el partido inaugural del Grupo A del Mundial 2026.

México se puso en ventaja 1-0 sobre Sudáfrica gracias a un gol de Julián Quiñones. El atacante mexicano apareció a los 9′ para sacar provecho de una buena recuperación en zona peligrosa y definir entre las piernas del arquero sudafricano Ronwen Williams. La jugada fue rápida: empezó con la presión de Álvaro Fidalgo, quien forzó el error del defensor rival. La pelota la recogió Quiñones, quien atacó al espacio y definió ante la salida del portero. Con ello, el combinado azteca lleva su superioridad al marcador y desató la alegría de su gente en el Estadio Azteca, por el partido inaugural del Grupo A del Mundial 2026. ¡¡EL PRIMER GOL DE LA COPA DEL MUNDO!! Presión alta de México y gol de Quiñónez para el 1-0 vs. Sudáfrica en el Azteca. ¡Así lo relató Mariano Closs!



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📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/2i4pbR7fVS — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru