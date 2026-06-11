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¡El primero del Mundial 2026! Julián Quiñones pone el 1-0 de México vs Sudáfrica | VIDEO
¡El primero del Mundial 2026! Julián Quiñones pone el 1-0 de México vs Sudáfrica | VIDEO
Por Redacción EC

México se puso en ventaja 1-0 sobre Sudáfrica gracias a un gol de Julián Quiñones. El atacante mexicano apareció a los 9′ para sacar provecho de una buena recuperación en zona peligrosa y definir entre las piernas del arquero sudafricano Ronwen Williams. La jugada fue rápida: empezó con la presión de Álvaro Fidalgo, quien forzó el error del defensor rival. La pelota la recogió Quiñones, quien atacó al espacio y definió ante la salida del portero. Con ello, el combinado azteca lleva su superioridad al marcador y desató la alegría de su gente en el Estadio Azteca, por el partido inaugural del Grupo A del Mundial 2026.

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