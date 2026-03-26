Por Redacción EC

Kylian Mbappé se encargó de abrir el marcador en el Brasil vs Francia, que se juega como partido amistoso FIFA previo al Mundial 2026. A los 31′, el delantero francés aprovechó un gran pase en profundidad para sacar ventaja de su velocidad y quedar a mano a mano con el arquero Ederson. En ese momento, ‘sombreó’ la pelota y definió por encima del brasileño, quien poco pudo hacer para evitar el 1-0 del rival. Con ello, ‘Les Bleus’ demuestran su poderío y que son candidatos a ganar la Copa del Mundo.

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