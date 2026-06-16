Mbappé marca el 1-0 de Francia vs Senegal y es top 4 de los máximos goleadores de la Copa del Mundo | VIDEO

Francia pasó adelante en el marcador ante Senegal gracias a un gol de Kylian Mbappé. El delantero francés apareció a los 66′ para anotar el 1-0 y darle ventaja a su selección en un partido complicado por el Grupo I del Mundial 2026.

Con este tanto, Mbappé sumó 13 goles en la historia de la Copa del Mundo e igualó la marca de Messi y Fontaine, que tienen la misma cantidad de anotaciones.

¡OLISE-MBAPPÉ: GOL DE FRANCIA ASEGURADO!



Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

SOBRE EL AUTOR