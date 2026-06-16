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Mbappé marca el 1-0 de Francia vs Senegal y es top 4 de los máximos goleadores de la Copa del Mundo | VIDEO
Mbappé marca el 1-0 de Francia vs Senegal y es top 4 de los máximos goleadores de la Copa del Mundo | VIDEO
Por Redacción EC

Francia pasó adelante en el marcador ante Senegal gracias a un gol de Kylian Mbappé. El delantero francés apareció a los 66′ para anotar el 1-0 y darle ventaja a su selección en un partido complicado por el Grupo I del Mundial 2026.

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