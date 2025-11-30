Real Madrid sigue sin pasarla bien en LaLiga 2025. El cuadro merengue sumó su tercer empate consecutivo este domingo en su visita al Girona. En el Estadio Montilivi, los dirigidos por Xabi Alonso igualaron 1-1 con los blanquirrojos y perdieron el liderazgo del certamen doméstico a manos de Barcelona.

Tras el gol de Azzedine Ounahi (45′), el Real Madrid se repuso con el tanto de Kylian Mbappé. El francés cambió por gol una falta en el área al brasileño Vinícius Jr.

¡MBAPPÉ VENCIÓ A GAZZANIGA Y PUSO EL 1-1 DE REAL MADRID A GIRONA!



De esta manera, Mbappé llegó a los 60 goles en el 2025, siendo uno de los máximos goleadores anulaes en el mundo. Sin embargo, el Real Madrid no pudo pasar del empate.

Este miércoles 3 de diciembre visitará al Athletic Club por la fecha 15 del campeonato donde buscarán los tres puntos para volver al triunfo.