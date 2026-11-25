Leandro Paredes abrió el marcador para Boca Juniors ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El mediocampista argentino convirtió desde el punto de penal a los 17 minutos, luego de que el árbitro Luis Lobo Medina sancionara una mano en el área tras revisar la jugada en el VAR. Con un remate fuerte y cruzado, Paredes venció al arquero Emmanuel Gómez Riga y estableció el 1-0 parcial en La Bombonera. Tras convertir, el futbolista celebró con el tradicional gesto del Topo Gigio frente a los palcos del estadio.