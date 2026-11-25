Leandro Paredes abrió el marcador para Boca Juniors ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El mediocampista argentino convirtió desde el punto de penal a los 17 minutos, luego de que el árbitro Luis Lobo Medina sancionara una mano en el área tras revisar la jugada en el VAR. Con un remate fuerte y cruzado, Paredes venció al arquero Emmanuel Gómez Riga y estableció el 1-0 parcial en La Bombonera. Tras convertir, el futbolista celebró con el tradicional gesto del Topo Gigio frente a los palcos del estadio.

Leandro Paredes abrió el marcador para Boca Juniors ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. El mediocampista argentino convirtió desde el punto de penal a los 17 minutos, luego de que el árbitro Luis Lobo Medina sancionara una mano en el área tras revisar la jugada en el VAR. Con un remate fuerte y cruzado, Paredes venció al arquero Emmanuel Gómez Riga y estableció el 1-0 parcial en La Bombonera. Tras convertir, el futbolista celebró con el tradicional gesto del Topo Gigio frente a los palcos del estadio. ¡¡LE ROMPIÓ EL ARCO!! ¡LEANDRO PAREDES REMATÓ CON MUCHA FUERZA Y MARCÓ EL PRIMERO DE BOCA VS. INDEPENDIENTE RIVADAVIA EN LOS 8VOS DEL #TORNEOCLAUSURA! ¡FESTEJO CON TOPO GIGIO PARA RIQUELME! 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/UUpS9E3fNz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.