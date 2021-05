América de México iba perdiendo 1-0 abajo por un sorprendente Pachuca; sin embargo, Leo Suárez concretó un golazo en el cierre del primer tiempo y hasta el momento, empatan 1-1 a favor de ‘La águilas”. Con este resultado parcial, los dirigidos por Solari pasan a la siguiente ronda puesto que el gol de visitante vale doble en la presente edición del torneo.

Cómo llegó América y Pachuca

América fue el equipo del ataque más letal en la fase regular, empatado con Cruz Azul y Toluca, todos con 26 goles y su defensa fue quinta, con 14 anotaciones recibidas, aspectos en los que fue mejor que Pachuca, octavo en ataque, con 20 dianas, y en defensa, con 19 aceptadas.

“El esfuerzo ha sido grande, nada ha sido regalado. No es que hayamos pasado esta primera etapa caminando. Todo tiene un trabajo previo. Desde el análisis en la pretemporada. Son detalles que de repente en la televisión no se ven. Ahora viene lo mejor y creemos que estamos listos para algo importante”, confesó ‘Memo’ Ochoa, portero del América, en declaraciones para el canal del club. Solari no deberá confiar en las estadísticas y deberá cuidarse del buen cierre de campeonato de Pachuca, que terminó con cuatro triunfos consecutivos.

Dirigido por Paulo Pezzolano, Pachuca anotó 11 goles y recibió tres en esos últimos encuentros y este miércoles saldrá a ganar en su estadio con un ataque liderado por Roberto de la Rosa, Erick Sánchez y el argentino Ismael Sosa.

En la fase regular, Pachuca quedó octavo y se enfrentó al noveno Chivas de Guadalajara en un duelo de reclasificación para la liguilla final. Los ‘Tuzos’, allí se impusieron 4-2 al ‘Rebaño Sagrado’ y siguen en carrera en el torneo azteca.

“Nunca dudé del trabajo, nunca dudé de este equipo. Hoy podemos decir que Pachuca está en Liguilla y nadie lo creía porque nos veían lejos. Siempre lo creímos, de puertas para dentro se trabajó muchísimo, había mucha confianza”, indicó Pezzolano, minutos después del triunfo sobre Chivas.