¡De cabeza! Lionel Messi marcó el 1-0 de Inter Miami vs. Nashville por playoffs de MLS | VIDEO

Inter Miami recibe a Nashville en el Chase Stadium por los playoffs de la MLS, este viernes 24 de octubre de 2025. Lionel Messi marcó el primero del partido de un potente cabezazo.

LIONEL MESSI, WHAT A GOAL 🤩🔥🔥



pic.twitter.com/M0mf37RfCK — Messi Media (@LeoMessiMedia) October 25, 2025