¡De cabeza! Lionel Messi marcó el 1-0 de Inter Miami vs. Nashville por playoffs de MLS | VIDEO

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
¡De cabeza! Lionel Messi marcó el 1-0 de Inter Miami vs. Nashville por playoffs de MLS | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Inter Miami recibe a Nashville en el Chase Stadium por los playoffs de la MLS, este viernes 24 de octubre de 2025. Lionel Messi marcó el primero del partido de un potente cabezazo.