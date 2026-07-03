Cuando parecía que Argentina tenía el partido encaminado, apareció nuevamente la resiliencia de Cabo Verde. En el minuto 102 de los tiempos extra, Sidny Lopes Cabral sacó un espectacular remate para firmar el 2-2 y volver a poner contra las cuerdas a la Albiceleste en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El mediocampista africano aprovechó un espacio en la defensa argentina y sacó un potente disparo que dejó sin opciones al arquero albiceleste, desatando la celebración de los jugadores y aficionados caboverdianos.

La selección africana ha demostrado una capacidad de reacción admirable durante todo el encuentro. Cada vez que Argentina parecía tomar el control definitivo de la eliminatoria, Cabo Verde encontró la manera de volver al partido.

El gol de Cabral llegó en un momento crítico, cuando el cansancio comenzaba a hacerse sentir en ambos equipos y la clasificación parecía inclinarse hacia la Albiceleste.