¡Qué golazo de Cabo Verde! Foto: @DSports
¡Qué golazo de Cabo Verde! Foto: @DSports
Por Redacción EC

Cuando parecía que Argentina tenía el partido encaminado, apareció nuevamente la resiliencia de Cabo Verde. En el minuto 102 de los tiempos extra, Sidny Lopes Cabral sacó un espectacular remate para firmar el 2-2 y volver a poner contra las cuerdas a la Albiceleste en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

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