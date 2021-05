Cruz Azul se pone arriba en el marcador gracias a Luis Romo, quien a los 71 minutos de la segunda etapa, convertiría el 1-0 parcial ante Santos Laguna por la final de la Liga MX 2021. Con este resultado, los dirigidos por Juan Reynoso se están llevando el campeonato nacional por el Clausura. Asimismo, aficionados del cuadro azul festejan la anotación en redes sociales.

Cómo llegaron Cruz Azul y Santos a la final de la Liga MX

Para llegar a esta definición, los ‘Guerreros’ llegaron como quintos de la fase regular y luego aplastaron al Querétaro en el repechaje, en cuartos de final superaron al Monterrey y en semifinales pasaron encima del Puebla.

En estas tres eliminatorias la escuadra santista ha marcado 11 goles que motivan al mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán a advertirle a los celestes que en la final volverán a ser contundentes.

“Somos un equipo que no sale a defender y vamos a tratar de lastimar a Cruz Azul”, dijo Gorriarán y no se intimidó por el hecho de que el rival tenga una nómina superior porque “las finales son partidos aparte, no importan los nombres, las jerarquías o los salarios”.

Para Cruz Azul esta será la decimoséptima final de liga de su historia. Su saldo de las 16 anteriores es negativo: seis ganadas y 10 perdidas.

La última final de liga ganada por los cementeros fue la del torneo Invierno-1997, en la que se coronaron el defensa peruano Juan Reynoso y el portero mexicano Oscar ‘Conejo’ Pérez que hoy se desempeñan en el equipo como director técnico y preparador de arqueros, respectivamente.