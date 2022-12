El Manchester City no pudo cerrar el año con una victoria; sin embargo, Erling Haaland no para de anotar goles. La jornada pasada anotó un doblete ante Leeds y, en esta ocasión, Pickford, arquero del Everton, no pudo hacer nada para evitar otro grito de gol del noruego.

El juego se desarrollaba por el sector izquierdo del campo hasta que Jack Grealish cambió para Riyad Mahrez, que esperaba en la zona derecha. Con un típico recorte, el argelino mandó a ‘comprar pan’ al primer defensa que salió a enfrentarlo. Luego, con un centro rasante buscó a Haaland y este no perdonó.

El delantero de 22 años lleva anotados 21 goles en lo que va de Premier League y no parece que el ‘Androide’ vaya a detenerse.