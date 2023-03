El jugador más en forma del Manchester United vuelve a marcar diferencias. En el partido contra Real Betis, por la ida de los octavos de final de UEFA Europa League, Marcus Rashford apareció para romper la paridad y anotar el 1-0 de los ‘Diablos Rojos.

A los 6 minutos del juego, el delantero inglés cogió un balón suelto en área del cuadro español, se hizo con el espacio y sacó un “bombazo” de derecho que terminó en el fondo de la red.

Previa del Manchester United vs. Betis

Los octavos de final de la Europa League ya están aquí. Este jueves 9 de marzo, Manchester United recibe al Real Betis en Old Trafford por un cupo a la siguiente fase del certamen. ‘The Red Devils’ sacaron del camino al Barcelona, en una emocionante eliminatoria; mientras que, Betis llega a esta instancia tras liderar el Grupo C. El cotejo está programado para iniciar a las 3:00 p.m. (hora peruana); además, puedes verlo a través de ESPN y Star Plus.