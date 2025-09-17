River Plate cayó 2-1 ante Palmeiras en el estadio Más Monumental por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el miércoles 17 de septiembre de 2025. Gustavo Gómez abrió el marcador del partido a los 7 minutos con un gran gol de cabeza. Vítor Roque, en el epílogo del primer tiempo, aumentó la ventaja para el verdado, que se iba al descanso con una buena ventaja. En el segundo tiempo, los millonarios encontraron el descuento a los 89 minutos con el gol de Martínez Quarta. El partido de vuelta se jugará en exactamente una semana en Brasil.

¡¡DESCUENTA RIVER!! El Chino Martínez Quarta probó desde afuera del área y anotó el 1-2 ante Palmeiras.



