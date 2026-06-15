¡Llegó el empate! Maximiliano Araújo anotó el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita en Miami | VIDEO

Uruguay consiguió el merecido empate ante Arabia Saudia en un partido complicado para los charrúas. A los 80′, Maximiliano Araújo anotó el 1-1 para darle un respiro a su equipo por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El volante sacó provecho de un rebote del arquero Mohammed Al-Owais, quien atajó el cabezazo de Federico Viñas, pero la pelota le quedó a Araújo. El futbolista no dudó en definir fuerte y hacer justicia en el marcador, pues la Celeste merecía la igualdad desde hace mucho.

Uruguay consiguió el merecido empate ante Arabia Saudia en un partido complicado para los charrúas. A los 80′, Maximiliano Araújo anotó el 1-1 para darle un respiro a su equipo por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El volante sacó provecho de un rebote del arquero Mohammed Al-Owais, quien atajó el cabezazo de Federico Viñas, pero la pelota le quedó a Araújo. El futbolista no dudó en definir fuerte y hacer justicia en el marcador, pues la Celeste merecía la igualdad desde hace mucho. ¡EMPATÓ URUGUAY!



Maxi Araújo puso el 1-1 ante Arabia Saudita e ilusiona a los charrúas. pic.twitter.com/oZPw2tWqWU — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026 SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo Ver más buenas.practicas@comercio.com.pe @ elcomercio_peru