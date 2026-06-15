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¡Llegó el empate! Maximiliano Araújo anotó el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita en Miami | VIDEO
¡Llegó el empate! Maximiliano Araújo anotó el 1-1 de Uruguay vs Arabia Saudita en Miami | VIDEO
Por Redacción EC

Uruguay consiguió el merecido empate ante Arabia Saudia en un partido complicado para los charrúas. A los 80′, Maximiliano Araújo anotó el 1-1 para darle un respiro a su equipo por la primera fecha del Grupo H del Mundial 2026. El volante sacó provecho de un rebote del arquero Mohammed Al-Owais, quien atajó el cabezazo de Federico Viñas, pero la pelota le quedó a Araújo. El futbolista no dudó en definir fuerte y hacer justicia en el marcador, pues la Celeste merecía la igualdad desde hace mucho.

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