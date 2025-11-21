En un clásico paulista vibrante, el Corinthians se impuso 3-1 sobre el São Paulo gracias a un golazo de Memphis Depay. El partido se jugó en la Neo Química Arena y marcó el regreso del delantero neerlandés desde el banquillo, ya que ingresó al campo en el minuto 63.

Depay deslumbró alrededor del minuto 84: recibió un rebote cerca del borde del área, gambeteó con clase al central Sabino (le hizo un caño) y disparó con precisión al palo, superando al portero rival para marcar el 2-1 que cambiaría el rumbo del encuentro.

ELE PEGA O JOGO DECISIVO E DECIDE! É JOGADOR DE COPA! DE JOGO GRANDE



Antes de su gol, Yuri Alberto había abierto la cuenta para el Corinthians con un penalti a los 30 minutos, mientras que en la segunda mitad, Gonzalo Tapia igualó para el São Paulo con un cabezazo tras un tiro de esquina. Después del gol de Depay, Yuri Alberto anotó nuevamente cerca del final para sellar el 3-1 a favor del Corinthians.

Este triunfo resultó muy importante para el Corinthians: corta una racha de dos derrotas seguidas, le permite consolidarse en la zona media de la tabla con 45 puntos y, al mismo tiempo, aumenta la presión sobre el técnico del São Paulo, Hernán Crespo, quien ve cómo su equipo encadena ya tres partidos sin ganar.