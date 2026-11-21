Boca Juniors golpeó nuevamente en el inicio del segundo tiempo y dio otro paso hacia la gloria internacional. A los 48 minutos, Miguel Merentiel se encargó de ampliar la ventaja ante Atlético Mineiro con una definición sencilla, pero que desató la fiesta xeneize en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La jugada nació por la banda izquierda, donde Sebastián Villa hizo gala de su velocidad para desbordar y enviar un centro rasante al corazón del área. Allí apareció Merentiel, completamente libre de marca, para anticiparse y apenas tocar la pelota frente al arco. Everson no pudo hacer nada para evitar el 2-0.

🤯🇨🇴🇺🇾 JUGADÓN DE VILLA Y GOL DE MERENTIEL PARA EL 2-0 DE BOCA. https://t.co/nif3qtBSlB — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 21, 2026

Antes de comenzar el complemento, Villa había tenido un breve diálogo con Merentiel, quien minutos después terminó siendo protagonista de la celebración. Tras convertir, el uruguayo corrió a abrazar a Arruabarrena y luego se besó el escudo de Boca, en una muestra de lo que significaba para él marcar en una final continental.

El tanto también tuvo un sabor especial para la ‘Bestia’, que había desperdiciado una ocasión clarísima a los tres minutos de juego. Esta vez no falló y puso a Boca 2-0 arriba, con el título de la Copa Sudamericana cada vez más cerca.