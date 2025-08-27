Inter Miami recibe a Orlando City en el Chase Stadium por la semifinal de la Leagues Cup, este miércoles 27 de agosto de 2025. Lionel Messi (77′) marcó de penal el empate 1-1.
Aunque Pedro Gallese pudo adivinar el remate del astro argentino, no logró desviar el remate.
