Inter Miami recibe a Orlando City en el Chase Stadium por la semifinal de la Leagues Cup, este miércoles 27 de agosto de 2025. Lionel Messi (77′) marcó de penal el empate 1-1.

Aunque Pedro Gallese pudo adivinar el remate del astro argentino, no logró desviar el remate.

MESSI SCORES FROM THE SPOT AND LEVELS THE SEMIFINAL 🔝



Watch @InterMiamiCF vs. @OrlandoCitySC with MLS Season Pass on Apple TV 📺#LeaguesCup2025 🏆 pic.twitter.com/o94oT7YeVc — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

MESSI WITH A BRACE AND COMEBACK FOR INTER MIAMI!!! 🐐🇦🇷



El 10 argentino acerca a los de Miami a la final de #LeaguesCup2025 🏆



Watch it with MLS Season Pass on Apple TV 📺 https://t.co/8TZZqdjlpc pic.twitter.com/v0KJcaKx36 — Leagues Cup (@LeaguesCup) August 28, 2025

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.