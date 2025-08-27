Redacción EC
Redacción EC

recibe a en el Chase Stadium por la semifinal de la , este miércoles 27 de agosto de 2025. Lionel Messi (77′) marcó de penal el empate 1-1.

MIRA | Oliver Sonne: el gol en Burnley y la recompensa a un lateral que entrena más de lo que habla

Aunque Pedro Gallese pudo adivinar el remate del astro argentino, no logró desviar el remate.

***************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

VIDEO RECOMENDADO

Copa Libertadores EN VIVO
Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC