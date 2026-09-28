Francia derrotó 1-0 a Bélgica en el Estadio Rey Balduino de Bruselas por la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026. El equipo dirigido por Zinédine Zidane afrontó el exigente compromiso sin su máxima figura, Kylian Mbappé (baja por lesión), y apostó por una importante rotación en su once titular que, a la postre, demostró estar a la altura de la exigencia continental.

¡¡INCREÍBLE GOLAZO DE LA FRANCIA DE ZIZOU!! Olisé bajó la pelota con el hombro a puro lujo, trasladó desde su propio campo y definió a colocar para el agónico 1-0 ante Bélgica.



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Desde el silbazo inicial, el conjunto galo asumió el protagonismo del juego mediante la posesión del balón (registrando un 63% de control territorial) y la agresividad por las bandas. La ocasión más clara del primer tiempo llegó al minuto 12 cuando Désiré Doué estrelló un potente disparo en el travesaño. Bélgica, bajo el liderazgo de Kevin De Bruyne, intentó equilibrar las acciones mediante contragolpes y balones largos, pero careció de la contundencia necesaria para vencer la sólida defensa francesa.

En la segunda mitad, Francia mantuvo su vocación ofensiva y estuvo a punto de romper la paridad con un tiro al poste de Lucas Da Cunha. Los locales reaccionaron al minuto 73 con un peligroso mano a mano de Dodi Lukébakio que fue providencialmente atajado con los pies por el arquero Mike Maignan. Ante este escenario de ida y vuelta, Zidane refrescó su ataque con tres modificaciones simultáneas, permitiendo los ingresos de Ousmane Dembélé, Rayan Cherki y Michael Olise.

La estrategia de sustituciones rindió frutos al minuto 88, momento en el que Michael Olise aprovechó una asistencia precisa de Cherki para perfilarse en el área y decretar el 1-0 definitivo. Con esta victoria agónica conseguida en territorio visitante, la selección francesa suma 6 puntos ideales, consolidándose de manera invicta como el líder en solitario del Grupo A.