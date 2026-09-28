Por Redacción EC

Francia derrotó 1-0 a Bélgica en el Estadio Rey Balduino de Bruselas por la segunda jornada de la UEFA Nations League 2026. El equipo dirigido por Zinédine Zidane afrontó el exigente compromiso sin su máxima figura, Kylian Mbappé (baja por lesión), y apostó por una importante rotación en su once titular que, a la postre, demostró estar a la altura de la exigencia continental.