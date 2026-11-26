Miguel Merentiel selló la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 con un golazo en la victoria 2-0 ante Independiente Rivadavia en La Bombonera. Al minuto 53, Leandro Paredes filtró un pase preciso por derecha para el lateral Leandro Lozano, quien envió un centro rasante al área chica para que el goleador uruguayo definiera de volea y de primera. Con esta conquista, la Bestia alcanzó los 67 goles con la camiseta azul y oro y sumó 28 tantos en el estadio Alberto J. Armando, igualando las marcas históricas de Severino Varela y Marcelo Delgado.

Miguel Merentiel selló la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 con un golazo en la victoria 2-0 ante Independiente Rivadavia en La Bombonera. Al minuto 53, Leandro Paredes filtró un pase preciso por derecha para el lateral Leandro Lozano, quien envió un centro rasante al área chica para que el goleador uruguayo definiera de volea y de primera. Con esta conquista, la Bestia alcanzó los 67 goles con la camiseta azul y oro y sumó 28 tantos en el estadio Alberto J. Armando, igualando las marcas históricas de Severino Varela y Marcelo Delgado. 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/UUpS9E3fNz— SportsCenter (@SC_ESPN) 📺 ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/UUpS9E3fNz— SportsCenter (@SC_ESPN) November 26, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.