Definición de crack: golazo de Pedri para el 1-0 de España vs. Turquía | VIDEO
Pedri hizo fácil lo difícil. A los 6′ del España vs. Turquía, el volante de la ‘Roja’ apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a su equipo, por las Eliminatorias UEFA 2026. La jugada empezó desde la izquierda y el balón le llegó a Pedri cerca de la línea del área Desde allí, controló la pelota, vio el espacio y colocó su disparo en una zona imposible para el arquero rival. Con este resultado, España impone condiciones en campo visitante y es favorita a quedarse con los tres puntos.

