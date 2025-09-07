Definición de crack: golazo de Pedri para el 1-0 de España vs. Turquía | VIDEO

Pedri hizo fácil lo difícil. A los 6′ del España vs. Turquía, el volante de la ‘Roja’ apareció para abrir el marcador y poner en ventaja a su equipo, por las Eliminatorias UEFA 2026. La jugada empezó desde la izquierda y el balón le llegó a Pedri cerca de la línea del área Desde allí, controló la pelota, vio el espacio y colocó su disparo en una zona imposible para el arquero rival. Con este resultado, España impone condiciones en campo visitante y es favorita a quedarse con los tres puntos.

¡QUÉ GOLAZO, POR FAVOR! Maravilla de Pedri para poner el 1-0 de España ante Turquía.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ik4QEh3Spd — SportsCenter (@SC_ESPN) September 7, 2025

