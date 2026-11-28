Ramón Sosa desató la euforia de Palmeiras al minuto 52 de la final de la Copa Libertadores 2026 con una definición letal que rompe el cero ante Estudiantes de La Plata. La jugada nació de un envío de Arthur al área que Jhon Arias pivoteó con precisión de cabeza. Atento en el corazón del área, el atacante paraguayo conectó de primera con un zurdazo rastrero junto al palo izquierdo, inatajable para Fernando Muslera. Tras unos instantes de suspenso, el VAR ratificó la validez de la acción, consagrando el instinto goleador de Sosa en el escenario más importante del continente.

Ramón Sosa desató la euforia de Palmeiras al minuto 52 de la final de la Copa Libertadores 2026 con una definición letal que rompe el cero ante Estudiantes de La Plata. La jugada nació de un envío de Arthur al área que Jhon Arias pivoteó con precisión de cabeza. Atento en el corazón del área, el atacante paraguayo conectó de primera con un zurdazo rastrero junto al palo izquierdo, inatajable para Fernando Muslera. Tras unos instantes de suspenso, el VAR ratificó la validez de la acción, consagrando el instinto goleador de Sosa en el escenario más importante del continente. ¡¡EL VERDAO PEGÓ EN EL ARRANQUE DEL SEGUNDO TIEMPO!! Ramón Sosa llegó para definir solo en el área y anotó el 1-0 de Palmeiras vs. Estudiantes. 📺 La FINAL de la CONMEBOL #Libertadores, por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/YlYbhnhzwd — SportsCenter (@SC_ESPN) November 28, 2026 VIDEO RECOMENDADO Sigue todos los partidos de la Copa CONMEBOL Libertadores.