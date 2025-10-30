Redacción EC
A los 20’, Ramón Sosa abrió el marcador en el vs. , por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El atacante argentino cabeceó un centro al corazón del área para sorprender al arquero Alejandro Domínguez, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. El tanto del ‘Verdao’ le permite mirar con optimismo el resto del partido y recortar diferencias en el global. Como se sabe, cayeron 3-0 en Quito y urgen remontar de local para avanzar a la final del certamen.

