A los 20’, Ramón Sosa abrió el marcador en el Palmeiras vs. Liga de Quito , por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. El atacante argentino cabeceó un centro al corazón del área para sorprender al arquero Alejandro Domínguez, quien poco pudo hacer para evitar la caída de su arco. El tanto del ‘Verdao’ le permite mirar con optimismo el resto del partido y recortar diferencias en el global. Como se sabe, cayeron 3-0 en Quito y urgen remontar de local para avanzar a la final del certamen.

¡¡19 MINUTOS Y HAY LUGAR PARA LA ÉPICA!! ¡¡GOL DE RAMÓN SOSA PARA EL 1-0 (1-3 GLOBAL) DEL PALMEIRAS ANTE LIGA DE QUITO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nBwiZ7PB6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025

********

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.

¡IMPACTANTE ATAJADA DE ROSSI ANTE VIETTO!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SSR7EeAonL — SportsCenter (@SC_ESPN) October 30, 2025