México marcó el 2-0 sobre Sudáfrica gracias Raúl Jiménez en el Estadio Azteca. El recinto se remeció tras el cabezazo del delantero mexicano que aumentó la ventaja del ‘Tri’.
México marcó el 2-0 sobre Sudáfrica gracias Raúl Jiménez en el Estadio Azteca. El recinto se remeció tras el cabezazo del delantero mexicano que aumentó la ventaja del ‘Tri’.
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