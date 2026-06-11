Resumen

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El delantero mexicano apareció en el área para marcar el segundo sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca.
El delantero mexicano apareció en el área para marcar el segundo sobre Sudáfrica en el Estadio Azteca.
Por Redacción EC

México marcó el 2-0 sobre Sudáfrica gracias Raúl Jiménez en el Estadio Azteca. El recinto se remeció tras el cabezazo del delantero mexicano que aumentó la ventaja del ‘Tri’.

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