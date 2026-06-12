Resumen

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El centrocampista estadounidense Giovanni Reyna anota el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026. Foto: Frederic J. BROWN / AFP
El centrocampista estadounidense Giovanni Reyna anota el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026. Foto: Frederic J. BROWN / AFP
/ FREDERIC J. BROWN
Por Redacción EC

El Mundial 2026 apenas comienza, pero ya registró el primer golazo. Giovanni Reyna protagonizó una de las jugadas más espectaculares del torneo al marcar un impresionante gol de tres dedos en la victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay. La obra maestra llegó a los 98 minutos y sirvió para cerrar la goleada de los anfitriones en un partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, correspondiente a la primera jornada del Grupo D.

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