El Mundial 2026 apenas comienza, pero ya registró el primer golazo. Giovanni Reyna protagonizó una de las jugadas más espectaculares del torneo al marcar un impresionante gol de tres dedos en la victoria de Estados Unidos por 4-1 sobre Paraguay. La obra maestra llegó a los 98 minutos y sirvió para cerrar la goleada de los anfitriones en un partido disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, correspondiente a la primera jornada del Grupo D.

Con el encuentro prácticamente resuelto, Reyna recibió el balón por el sector derecho, avanzó hacia el centro y sacó un remate que sorprendió a todos. El disparo tomó una trayectoria perfecta antes de incrustarse en el ángulo del arco paraguayo, dejando sin opciones al guardameta.

El centrocampista estadounidense Giovanni Reyna, número 7, celebra el cuarto gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo D del Mundial 2026 entre Estados Unidos y Paraguay, disputado en el Estadio de Los Ángeles en Inglewood el 12 de junio de 2026. Foto: Frederic J. BROWN / AFP / FREDERIC J. BROWN

Estados Unidos dominó a Paraguay en el debut

La selección estadounidense fue superior desde los primeros minutos y construyó una cómoda ventaja antes de la aparición de Reyna.El marcador se abrió a los 7 minutos gracias a un autogol del paraguayo Damián Bobadilla tras una acción ofensiva liderada por los norteamericanos.

Posteriormente apareció Folarin Balogun, quien se convirtió en una de las figuras del encuentro al anotar un doblete a los 30 y 49 minutos para colocar el 3-0 parcial.

Paraguay logró descontar a los 73 minutos por intermedio de Mauricio Magalhães, quien culminó una buena combinación ofensiva entre Miguel Almirón y Julio Enciso para marcar el primer gol de la Albirroja en el Mundial 2026.

Sin embargo, cuando los sudamericanos intentaban acercarse en el marcador, Reyna apareció con su brillante definición para sentenciar el 4-1 definitivo.

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