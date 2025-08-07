Al Nassr y Río Ave se enfrentan en un duelo amistoso en el Estadio Algarve de Portugal, este jueves 07 de agosto del 2025. Cristiano Ronaldo apareció en escena para marcar el 2-0 a favor del conjunto árabe.

La reciente incorporación, Joao Félix, fue el encargado de asistir al ‘Comandante’ para un golazo imposible para el portero rival.

Joao Félix recupera la sonrisa a las órdenes de Cristiano Ronaldo 😃😃😃



👶🏻 ➡️🐐 Asistencia del Menino de Oro para que Cristiano siga haciendo lo que mejor hace: marcar goles. En esta ocasión para poner el 2-0 contra el Rio Ave portugués en un amistoso de pretemporada pic.twitter.com/cKog6H3Oyf — MARCA (@marca) August 7, 2025

***********************

