Al Nassr y Río Ave se enfrentan en un duelo amistoso en el Estadio Algarve de Portugal, este jueves 07 de agosto del 2025. Cristiano Ronaldo apareció en escena para marcar el 2-0 a favor del conjunto árabe.
La reciente incorporación, Joao Félix, fue el encargado de asistir al ‘Comandante’ para un golazo imposible para el portero rival.
