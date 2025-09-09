Portugal remontó: Cristiano Ronaldo marcó el 2-1 ante Hungría por Eliminatorias UEFA 2026 | VIDEO

Escucha la noticia
Portugal visita a Hungría por las Eliminatorias UEFA 2026 desde el Puskás Arena, este martes 9 de septiembre del presente año. Cristiano Ronaldo (58′) puso su nombre en el marcador tras ejecutar un preciso penal.
Con este tanto, los ‘lusos’ logran remontar por 2 a 1, y CR7 suma su gol número 943 en su carrera.
