Portugal remontó: Cristiano Ronaldo marcó el 2-1 ante Hungría por Eliminatorias UEFA 2026 | VIDEO

Portugal visita a Hungría por las Eliminatorias UEFA 2026 desde el Puskás Arena, este martes 9 de septiembre del presente año. Cristiano Ronaldo (58′) puso su nombre en el marcador tras ejecutar un preciso penal.

Con este tanto, los ‘lusos’ logran remontar por 2 a 1, y CR7 suma su gol número 943 en su carrera.

¡CR7 Y SU GOL 943! ¡CRISTIANO RONALDO MARCÓ EL 2-1 DE PORTUGAL!



