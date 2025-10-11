Portugal venció 1-0 a Irlanda en el Estadio Jose Alvalade por la fecha 3 del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026, este sábado 11 de octubre de 2025. Rubén Neves fue el encargado de anotar el único gol del encuentro en los 90+1′.

ARRIBA PORTUGAL: Ruben Neves ganó de cabeza y puso el 1-0 ante Irlanda en las Eliminatorias europeas.



📺 Las #WCQ por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/z98S6Kfa8S — SportsCenter (@SC_ESPN) October 11, 2025