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Saibari anotó el 1-0 de Marruecos ante Brasil con un golazo. (Foto: Agencias)
Saibari anotó el 1-0 de Marruecos ante Brasil con un golazo. (Foto: Agencias)
Por Redacción EC

Marruecos golpeó primero en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 21 minutos, Ismael Saibari culminó una brillante acción colectiva para anotar el 1-0 parcial frente a Brasil y desatar la celebración de los miles de aficionados marroquíes presentes en el estadio.

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