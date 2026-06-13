Marruecos golpeó primero en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 21 minutos, Ismael Saibari culminó una brillante acción colectiva para anotar el 1-0 parcial frente a Brasil y desatar la celebración de los miles de aficionados marroquíes presentes en el estadio.
Marruecos golpeó primero en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 21 minutos, Ismael Saibari culminó una brillante acción colectiva para anotar el 1-0 parcial frente a Brasil y desatar la celebración de los miles de aficionados marroquíes presentes en el estadio.
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La jugada nació de los pies de Brahim Díaz, quien filtró un pase preciso entre los defensores brasileños. Saibari leyó a la perfección el movimiento, atacó el espacio como un auténtico centrodelantero y quedó mano a mano con Alisson Becker. Lejos de apresurarse, el volante del PSV Eindhoven mostró sangre fría y resolvió con un elegante sombrerito que dejó sin opciones al arquero brasileño.
El tanto confirmó el gran inicio del conjunto africano, que se mostró compacto y peligroso cada vez que aceleró en ataque. Mientras Brasil buscaba hacerse dueño de la posesión, Marruecos encontró la recompensa a su intensidad con una acción de alta calidad técnica que tuvo a Brahim Díaz como asistidor y a Saibari como protagonista de una definición destinada a quedar entre las mejores de la jornada mundialista.