Marruecos golpeó primero en uno de los partidos más atractivos de la primera fecha del Grupo C del Mundial 2026. A los 21 minutos, Ismael Saibari culminó una brillante acción colectiva para anotar el 1-0 parcial frente a Brasil y desatar la celebración de los miles de aficionados marroquíes presentes en el estadio.

La jugada nació de los pies de Brahim Díaz, quien filtró un pase preciso entre los defensores brasileños. Saibari leyó a la perfección el movimiento, atacó el espacio como un auténtico centrodelantero y quedó mano a mano con Alisson Becker. Lejos de apresurarse, el volante del PSV Eindhoven mostró sangre fría y resolvió con un elegante sombrerito que dejó sin opciones al arquero brasileño.

¡¡GOLAZO DE MARRUECOS CONTRA BRASIL!! ¡¡ASISTENCIA DE BRAHIM Y SAIBARI LA PICÓ PARA EL 1-0!!



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El tanto confirmó el gran inicio del conjunto africano, que se mostró compacto y peligroso cada vez que aceleró en ataque. Mientras Brasil buscaba hacerse dueño de la posesión, Marruecos encontró la recompensa a su intensidad con una acción de alta calidad técnica que tuvo a Brahim Díaz como asistidor y a Saibari como protagonista de una definición destinada a quedar entre las mejores de la jornada mundialista.