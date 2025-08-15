Redacción EC
Liverpool derrotó 4-2 en Anfield a Bournemouth por la primera jornada de la Premier League este viernes 15 de agosto del 2025. El equipo de Slot empezó el partido con pie derecho, gracias a los goles de Ekitike y Cody Gakpo, sin embargo, esto cambiaría por un momento.

Con un doblete de Antoine Semenyo, el equipo visitante consiguió el empate y por momentos, tuvo la oportunidad de ponerse adelante en el marcador.

A los 88 minutos, Federico Chiesa capturó un rebote dentro del área, remató y le devolvió la ventaja a Liverpool. Ya en los descuentos, el mejor futbolista del equipo rojo, Mohamed Salah, sentenció el partido y su festejo se lo dedicó a Diogo Jota.

