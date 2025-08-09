Silenció La Bombonera: Solari marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors | VIDEO

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Silenció La Bombonera: Solari marcó el 1-0 de Racing vs. Boca Juniors | VIDEOResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Boca recibe a Racing en La Bombonera por la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025, este sábado 9 de agosto. Santiago Solari (76′) marcó el primero del partido tras desviar el balón hacia portería ‘Xeneize’.