La tercera ronda eliminatoria de la Copa Libertadores 2022 sigue en marcha y The Strongest definirá un boleto con la Universidad Católica de Ecuador. El encuentro en la ida fue parejo (0-0) y la vuelta tiene la misma tendencia: Enrique Triverio adelantó a los bolivianos, pero Ismael Díaz igualó rápidamente.

El primer minuto estaba en juego y el ‘Tigre’ avanzó por la banda derecha, con Jaime Arrascaita, quien hizo un enganche y trató de enviar un centro al área. Sin embargo, la defensa contraria estuvo atenta para impedir el peligro, aunque el rebote benefició a Diego Wayar, casi sobre la línea de fondo.

Tras controlar, el lateral mandó el balón hacia el punto penal, donde Enrique Triverio esperó y remató de volea. Pese a la gran definición, fue bloqueado en el último instante, pero la pelota le volvió a quedar en ventaja y no falló de nuevo: venció la resistencia del portero José Cárdenas con un disparo rasante.

No obstante, la felicidad para The Strongest no duró mucho. Los ecuatorianos iniciaron el ataque por la banda derecha, con Gregori Anangonó, quien tocó en corto para Walter Chalá y este intentó un centro. La asistencia no fue precisa y el peligro parecía desaparecer, aunque Juan Aponte se equivocó en el ‘Tigre’.

El defensa devolvió el esférico hacia el medio y permitió que Ismael Díaz dispare a placer, dejando sin reacción al portero Guillermo Vizcarra. De esta forma, Universidad Católica de Ecuador llega a la igualdad y de consumarse el resultado, el clasificado tendrá que definirse a través de la tanda de penales.